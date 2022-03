Tourismus in Güstrow : Die Hoteliers investieren trotz Corona

Seit Ende Januar wird das Kurhaus am Inselsee von Erich-Alexander Hinz um ein Geschoss erweitert. Doch nicht nur in diesem Hotel in Güstrow wurde kräftig investiert – trotz der Pandemie.

Güstrow | Eingehüllt in ein Gerüst, daneben ein gelber Kran. Das Kurhaus am Inselsee in Güstrow wird aktuell umgebaut und erweitert. Mitten in der Pandemie investiert Erich-Alexander Hinz, Inhaber des Hotels, mit knapp einer Million Euro kräftig. Ein weiterer Hotelier aus Güstrow nutzte die Pandemie ebenfalls, um sein Angebot zu erweitern. Das Notdach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.