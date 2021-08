Güstrower Tourismusverein : Genüsslich mit dem Rad auf Tour

Sonnabend startet die nächste Genusstour an der Städtischen Galerie Wollhalle Güstrow

Güstrow | Die nächste Genusstour mit dem Rad vom Güstrower Tourismusverein verspricht eine „körnige“ Erkundung. Die kulinarische Reise beginnt am Sonnabend, 21. August, um 10 Uhr mit einem ausgewogenen Frühstück in der Städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow. Gut gestärkt führt das erste Tagesziel der 52 Kilometer langen Genusstour unter dem Motto „Die Körnige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.