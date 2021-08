Bürgerfest Güstrow : Endlich wieder feiern – trotz Corona

Gewerbeverein Güstrow bereitet Bürgerfest inklusive Zirkusfest, Einkaufsnacht und Güstrow-Schau vor

Güstrow | So ein Fest hat Güstrow noch nicht gesehen – oder besser: so eine Ansammlung von verschiedenen Veranstaltungen an einem Wochenende. Schon 2020 wollte Güstrow ein großes Bürgerfest nach dem Ende von Corona feiern, aber die Pandemie hält uns bekanntlich bis heute im Griff. Dennoch: „Wir können ja nicht sagen, das wir deshalb nie wieder feiern“, unterstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.