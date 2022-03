Krieg in der Ukraine : Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis läuft noch chaotisch ab

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Rostock für die Geflüchteten aus der Ukraine ist ungebrochen. Doch wer wo eine Unterkunft findet, ist derzeit noch schwer zu klären.

Güstrow/Bernitt | In den vergangenen sechs Tagen haben die Menschen aus der Gemeinde Bernitt und Umgebung alles gegeben, um aus 20 leerstehenden Wohnungen eines Neubaublocks in Moisall ein Zuhause zu machen. Die Wohnungen sind für die Menschen bestimmt, die derzeit vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Mit gespendeten Möbeln, Spielzeug, Handtüchern und Lebensmitteln se...

