Polizei vor Ort : Unangemeldete Demo in Bad Doberan

Die Polizei stellte Strafanzeigen

Bad Doberan | Bei einer unangemeldeten Demo in Bad Doberan am Mittwochabend waren 420 Menschen dabei. Anlässlich dieser Versammlungen wurden von der Polizei Strafanzeigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Zur Bewältigung der verschiedenen Einsatzlagen in der Polizeiinspektion Güstrow waren insgesamt 79 Beamte im Einsatz – Auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.