H5N1-Fall in Putenmastbetrieb : Ursache für Geflügelpest-Ausbruch in Moltenow weiter unklar

Der Besitzer der Anlage, in der das H5N1-Virus ausgebrochen ist, hat nun mit den Folgen zu kämpfen. Weitere Betriebe sind bereits betroffen, es mussten weitere Tausende Tiere getötet werden.

Landkreis Rostock | Die Geflügelpest in Mecklenburg-Vorpommern greift weiter um sich. Nachdem um die Weihnachtsfeiertage in einer Kleinsthaltung in Schwanheide und einer Putenmastanlage in Moltenow bei Bützow der Erregertyp H5N1 nachgewiesen wurde, gibt es nun einen weiteren bestätigten Fall in Dersekow im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Betroffen ist eine Putenhaltung ...

