Krakow am See : Die Rikschas gehen jetzt in die Winterpause

Dem Verein „Radeln ohne Alter“ stehen ab März zwei Kutschen für Spazierfahrten zur Verfügung, um Senioren eine Freude zu machen. Weitere Spenden sind willkommen.

Krakow am See | Älteren und dementen Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine Spazierfahrt ermöglichen: Das setzt der Verein Radeln ohne Alter seit September 2020 in Krakow am See um. Die Mitglieder laden auf ehrenamtlicher Basis zu einer Runde in einer Rikscha ein. Die Initiative richte sich bewusst an Menschen, die ohne dieses Angebot kaum in die Natur kämen, so...

