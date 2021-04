Grundstücksverkauf in Güstrow : Verein will ein Islamisches Bildungszentrum aufbauen

Der Verein Förderung der Jugend und Migranten will an der Speicherstraße Räume für Gebete und Schulungen schaffen.

Güstrow | Ein Grundstück hat den Besitzer gewechselt: 5000 Quadratmeter an der Speicherstraße 17 in Güstrow wurden verkauft. Hier soll ein islamisches Bildungszentrum entstehen, wie der Verein Förderung der Jugend und Migranten (FJM) mit Sitz in Güstrow auf seiner Facebook-Seite informiert. Mit einem Video wird um Spenden für das Projekt geworben. Facebook If...

