Güstrow : Täter ließ sich bei Einbruch am Imbisswagen schnappen

Als die Polizeibeamten eintrafen, hielt sich der Täter noch am Tatort versteckt.

Güstrow | Wie die Polizeiinspektion Güstrow am Sonntagnachmittag mitteilte, hatte es am Sonnabend, 15. Januar, kurz vor Mitternacht einen Einbruchsversuch in der Barlachstadt gegeben: Ein aufmerksamer Spaziergänger bemerkte einen Mann, der sich Zugang zu einem Imbisswagen auf dem „Familia“-Parkplatz am Heideweg verschaffen wollte. Der Spaziergänger informierte ...

