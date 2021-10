Verunreinigungen bei „Deepblue“ : Schüler im Landkreis Rostock berichten von stinkenden Corona-Tests

Die Meldung, dass Corona-Selbsttests des Herstellers Deepblue bakteriell verunreinigt sein könnten, schreckt Eltern auf: Kinder aus Güstrow und Krakow am See berichteten ihren Familien von stinkenden Testlösungen.

Güstrow | Am Freitag und Sonnabend lief in MV ein landesweiter Austausch von Corona-Testkits: Damit soll für die Selbsttests der Schüler zum Wochenbeginn gewährleistet werden, dass keine der verunreinigten Chargen von Tests der Marke „Deepblue“ zum Einsatz kommen. Am Mittwoch hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitgeteilt, dass bakterielle ...

