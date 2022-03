Von Kuhs bis Bredentin : Vier weitere Orte erhalten ab Montag ihr Trinkwasser aus Laage

Das alte Wasserwerk in Kuhs wird abgeschaltet. Für die Bewohner in Kuhs, Zehlendorf, Sarmstorf und Bredentin fließt das Wasser nun aus Laage.

Kuhs/Zehlendorf/Sarmstorf/Bredentin | In den Orten Kuhs, Zehlendorf, Sarmstorf und Bredentin ändert sich ab Montag, 28. März, die Wasserversorgung. Mit Beginn der kommenden Woche kommt das Trinkwasser in diesen Gemeinden nicht mehr aus dem Wasserwerk in Kuhs, sondern aus Laage. Neue Trinkwasserleitung an der B 103 Dafür wurde eine 2050 Meter lange Trinkwasserleitung zwischen Kritzko...

