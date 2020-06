Güstrow : Wann wird endlich der Markt saniert?

Schon drei Jahre Verzug: Stadtvertreter unzufrieden mit dem Planungsfortschritten.

von Eckhard Rosentreter

11. Juni 2020, 16:30 Uhr

Noch ist er nicht beschlossen, der fortgeschriebene Masterplan zur Straßen-, Wege- und Brückensanierung für die nächsten fünf Jahre in der Barlachstadt. Aber er wird es wohl, wenn die Stadtvertretung sich vor der Sommerpause noch einmal am 18. Juni trifft. Und falls doch nicht, würde das an einem Detail kaum etwas ändern: Ab 2022 soll auf dem Markt gebaut werden, so steht es auf dem Papier. Erst, denn da stand auch schon mal, dass die Sanierung im nächsten Jahr fertig sein sollte. Bei veranschlagten drei Jahren Bauzeit bedeutet das nun drei Jahre Verzug: Aus 2021 wird 2024.

Ursachenforschung für die Misere

Stadtvertreter, vornehmlich aus der CDU und vor allem frühere, die den Prozess mit angeschoben hatten, beunruhigt das. „Wie können wir das beschleunigen?“, fragt sich Sebastian Berg, Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss, besorgt. Im Finanzausschuss zieht Parteifreund Gerd-Peter Bartsch „maßlos enttäuscht“ vom Leder: „Es zieht sich endlos hin, dabei war das schon so weit fortgeschritten. Was jetzt läuft, ist sehr beschämend.“ Und Stadtpräsident Andreas Ohm, ebenfalls CDU, legt nach: „Wir hatten einen Ideenwettbewerb und große öffentliche Beteiligung. Heute sind wir nicht wirklich weiter.“

Jane Weber, stellvertretende Bürgermeisterin, sieht die Ursache für die Misere im Ablauf des ganzen Verfahrens – und beim Planungsbüro. Zunächst sei der alte Masterplan, also der bis 2020 geltende, erstellt worden, noch bevor der Planungsauftrag überhaupt vergeben war. Soll heißen: Da wurde etwas (zu) vage prognostiziert. Ein halbes Jahr Verzögerung habe es dann wegen der gewollt umfangreichen Bürgerbeteiligung gegeben. Zuletzt schließlich hatte das Planungsbüro, das mit dem Sieg bei der Wettbewerbsausschreibung an den Auftrag kam, die Unterlagen später abgeliefert als vereinbart – und das auch noch in einer aus Sicht der Verwaltung unbefriedigenden Qualität. Erst Ende April habe dazu die Kostenplanung vorgelegen. Weber: „Die haben wir zurückgewiesen. Es gibt Qualitätsmängel und inhaltliche Mängel. Und die Kostenhöhe ist nicht akzeptabel, wir brauchen keinen Rolls Royce.“

Lösungen frühestens im September

Jetzt warte die Verwaltung auf die Abarbeitung der Problemfelder durch das Planungsbüro. Frühestens im September könne sie der Stadtvertretung die Vorlage zum Beschluss unterbreiten, gibt die 1. Stadträtin Ausblick. Erst dann könne die Stadt die Finanzierung des gesamten Vorhabens konkret überdenken und davon ausgehend die erforderlichen Fördermittelanträge stellen. Bis darüber entscheiden ist, werde mindestens noch ein weiteres Jahr ins Land gehen, so dass ein „realistischer Baubeginn“ erst 2022 möglich werde. „Über die Situation sind wir auch nicht glücklich. Ich möchte aber bei einem solchen Vorhaben nicht mit Abstrichen arbeiten, auch nicht in der Planung. Wir alle bauen in unserem Leben den Markt nur einmal neu. Das muss dauerhaft und ansehnlich sein und wirtschaftlich. Wir werden deshalb die Beschlussvorlage erst dann vorlegen, wenn sie unseren Qualitätsvorstellungen entspricht“, bekräftigt Jane Weber die Herangehensweise der Verwaltung. Hartmut Reimann (SPD) sieht das nicht anders: „Hier sind acht oder neun Millionen Euro aufgerufen, da können wir nicht leichtfertig sein.“

Sebastian Berg mag das wenig beruhigen: „Wir verlieren Zeit und die Geduld der Bürger. Ich habe das Gefühl, dass uns ein bisschen die Kontrolle darüber entgleitet.“