Erster Advent in Güstrow : Weihnachtsbaum ist auf dem Markt aufgebaut

Die Nordmanntanne wurde von Familie Eckstein aus Suckow gespendet.

Güstrow | Aus Suckow kommt in diesem Jahr der Weihnachtsbaum für Güstrow. Familie Eckstein, die in dem Dorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim wohnt, hat die Nordmanntanne der Stadt Güstrow gespendet. Sieben Männer vom Stadtbauhof haben den Baum am ersten Advent aufgestellt. Der Güstrower Ortsverband des technischen Hilfswerkes war für den Transport der Tanne ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.