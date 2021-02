Krakow am See : Baugebiet am alten Sportplatz wächst

In Krakow am See entstehen acht weitere Grundstücke. Es gibt laut Amt schon reichlich Interesse.

Krakow am See | Das Baugebiet am alten Sportplatz in Krakow am See wird wächst. Dort wird eine weitere Fläche erschlossen, auf der acht Grundstücke parzelliert werden. Die werden zurzeit vermarktet. „Es gibt reichlich Interesse und einige Vormerkungen“, sagt Dagmar Leh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.