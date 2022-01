Quarantäne angeordnet : Weitere Kita im Landkreis Rostock von Corona betroffen

Diesmal müssen Kinder und Mitarbeiter aus dem „Schneckenhaus“ in Groß Grabow, einem Ortsteil der Stadt Krakow am See, in Quarantäne. Auch für andere Einrichtungen im Landkreis gilt weiterhin eine solche Anordnung.

