Weltkindertag in Güstrow : Mädchen und Jungen bringen ihre Mut-Geschichten zu Papier

Mehr als 300 Kindern bis zum Grundschulalter ein buntes Programm bieten: Dieser Aufgabe stellten sich Sozialassistenten der Berufsbildenden Schule in Güstrow.

Güstrow | Es gibt Situationen, in denen ein Mutstein in der Hosentasche einfach guttut. Er erinnert zum Beispiel daran, Schneid aufzubringen, wenn es erforderlich ist. Kinder haben solche Handschmeichler am Weltkindertag auf dem Domplatz bemalt. Bei der jährlichen Veranstaltung ging es diesmal um das Thema Mut: 52 Auszubildende der Abteilung Sozialassistenz an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.