Wettbewerb in Güstrow : Künstler Dettmar sucht Kurzgeschichten für sein Clown-Bild

Die schönsten Texte werden von einer Jury ausgewählt, es gibt Sachpreise und Gutscheine. Die beste Einreichung wird veröffentlicht und mit einem Preisgeld prämiert.

Güstrow | Wer eine Kurzgeschichte zu Alexander Dettmars Bild „Clown Rondito mit Fahrrad“ schreiben will, muss sich sputen. Der Künstler und die Stadt Güstrow hatten zu dieser besonderen Aktion unter dem Titel „Painting goes young“ aufgerufen. Die Einsendefrist endet am Sonntag, 8. August. Die Jury wird die gelungensten Beiträge auswählen, die mit Sachpreisen un...

