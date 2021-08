Mühlengeez : Hunderte Autoklassiker bei 3. Oldtimer-Tagen zu bestaunen

Noch sind Anmeldungen für die Veranstaltung am Wochenende auf dem Messegelände in Mühlengeez möglich. Einer der Höhepunkte wird an beiden Tagen die Rallye sein.

Mühlengeez | Speedway-Weltmeister Egon Müller ist wieder dabei, wenn am nächsten Wochenende die MAZ-Rallye bei den 3. Oldtimer-Tagen in Mühlengeez startet. Die Rallye mit hunderten Oldtimern aus dem ganzen Bundesgebiet ist einer der Höhepunkte der Veranstaltung. Egon Müller wird die Rallye moderieren und den Besuchern Wissenswertes über die teilnehmenden Fahrzeuge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.