Internationaler Tag des Waldes : Startschuss für ersten Windschutz-Wald in MV

An Unglücksstelle der Autobahn 19 entsteht ein Waldstück zum Wind- und Erosionsschutz

Hohen Sprenz | Zehn Jahre nach dem verheerenden Verkehrsunfall auf der Autobahn 19 hat Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD) am Sonntag an der Unglücksstelle den Startschuss für den ersten Windschutz-Wald des Landes gegeben. „Diese Pflanzaktion zum Internationalen Tag des Waldes will ich zugleich dem Gedenken an die Opfer widmen“, so Schwesig. Am 8. April 20...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.