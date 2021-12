Winter im Landkreis Rostock : Mit Bildergalerie: Schneelandschaften und still ruhende Seen

Pünktlich zu Weihnachten gab es Schnee. Der verzaubert die Landschaften in der Region rund um Güstrow.

Güstrow | Selbst Spaziergang-Muffel waren jetzt unterwegs: Bei Frost und Schnee sieht eben alles rundum schöner aus und in die Natur scheint noch mehr Ruhe einzukehren. SVZ-Leserin Gabriele Riech hat wieder ein Leserfoto geschickt, diesmal ein Sonnenuntergang am See. Birgit Rogge hat an Heiligabend die Sicht auf den Krakower See mit der Kamera festgehalten. ...

