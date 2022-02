Zeichen der Solidarität im Krieg : Wolhynier-Museum in Linstow hängt Ukraine-Flagge auf Halbmast

Margit Borchardt vom Linstower Heimatverein bangt um ihre Familienangehörigen in Kiew. Zusammen mit ihren Vereinsmitstreitern bekundet sie ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Linstow | Wind, Nieselregen, fünf Grad Celsius. Das Wetter ist unangenehm und hätte in diesem Moment gar nicht passender sein können. Mitglieder des Linstower Heimatvereins, in dessen Trägerschaft das Wolhynier-Umsiedlermuseum steht, hängen eine ukrainische Fahne an der Festscheune auf Halbmast. Das Wetter ist wie bestellt, Sonnenschein wäre unpassend gewesen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.