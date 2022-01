Gastronomie in Coronazeiten : Die Folgen von 2Gplus – eine Krise aus zwei Perspektiven gesehen

Andrea Bornemann-Schneider im Landküchencafé in Schwaan sieht sich wirtschaftlich am Ende. Hotelchef Erich-Alexander Hinz in Güstrow steuert seine Häuser unbeirrt dem Ende der Corona-Krise entgegen.

Güstrow/Schwaan | Im Historischen Landküchencafé gibt es Regionales aus der mecklenburgischen Küche nach alten Rezepten, auf der Mittagskarte und am Kuchenbüfett – noch. Denn Inhaberin Andrea Bornemann-Schneider geht die Puste aus. Sie befürchtet, bald für immer die Tür ihres Betriebs in Schwaan schließen zu müssen. Wie bei anderen Gastronomen hatte die Verordnung zu 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.