Förderung beantragt : Zweijähriges Citymanagement-Projekt für Güstrow

Mit den Zuschüssen soll die von der Pandemie gebeutelte Innenstadt wieder belebt werden.

Güstrow | Auf die Güstrower Innenstadt kommt in den nächsten zwei Jahren einiges zu. Auf der vergangenen Stadtvertretersitzung in Güstrow gab Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) in seinem Bericht bekannt, dass eine Förderung des Citymanagements erfolgen soll. Das Citymanagement befasst sich mit der Aufwertung der Innenstadt. Dazu gehört unter anderem die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.