SVZ-Leserfotoaktion : Abendliche Stimmung im Laager Stadtwald

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Auer 1 von 1

von Regina Mai

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Auch der Herbst hat seine schönen Seiten. Dabei kann das Licht eine besondere Rolle spielen. Die tief stehende Sonne am späten Nachmittag kann die Landschaft oder auch einen Wald verzaubern, ihr oder ihm etwas Märchenhaftes geben. Einen solchen Moment fing Matthias Auer im Laager Stadtwald ein. Der Recknitzstädter macht mit dem Wäldchen fast mitten in der Stadt einen Lieblingsplatz aus.

So geht es:

Noch einmal, für den Monat September, suchen wir die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven aus der Region Güstrow/Laage/Krakow am See unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir in der Redaktion jeweils einen Wochensieger und veröffentlichen sein Foto am Montag. Am Ende jedes Monats entscheiden Sie, liebe Leser, welches das schönste Foto ist und als Monatsmotiv im SVZ-Leserfoto-Kalender 2018 erscheinen soll.

Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos nur im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist zu sehen, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.