Steinhagen : Abstimmung zur Dachneigung

25. Februar 2019, 19:56 Uhr

In Deutschland gibt es für alles Regeln. So auch fürs Bauen, sogar die Neigung der Dächer ist vorgeschrieben. In Steinhagen beabsichtigt ein Bauherr bei seinem geplanten Haus eine Abweichung der Dachneigung. Darüber müssen nun die Gemeindevertreter abstimmen. Die Versammlung der Gemeindevertreter beginnt heute um 18 Uhr in Steinhagen.