Güstrow : Aktionstage für Oma, Opa und Hund

Wildpark lockt mit besonderen Angeboten.

von Onlineredaktion SVZ

02. November 2018, 20:00 Uhr

Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Dick eingepackt machen auch Herbst- und Winterspaziergänge in der Natur richtig großen Spaß. Der Wildpark-MV bietet, neben seiner faszinierenden Tierwelt und spannender Familienabenteuer, mit „Oma-Opa-Tagen“ und „Hundetagen“ in der Nebensaison nun weitere Anreize, um mal wieder vorbeizuschauen.

Jeden ersten Sonnabend in den Monaten von November bis März 2019 geht es gemeinsam mit Oma oder Opa auf ins Wildpark-Abenteuer. Das Beste: Das Enkelkind (3-16 J.) zahlt keinen Eintritt. Dazu gibt es ein spezielles Angebot auch im Selbstbedienungsrestaurant. Erster Oma-Opa-Tag ist also am heutigen Sonnabend, weitere folgen am 1. Dezember, und im nächsten Jahr am 5. Januar, 2. Februar und 2. März.

Im Wildpark-MV sind übrigens auch Hunde willkommen. Als kleine Überraschung darf ab sofort an jedem dritten Sonnabend im Monat bis März 2019 jeder begleitende Hund einmal kostenfrei seine Nase in den 200 Hektar großen Park stecken. Dann geht es zum Natur-Aquarium mit den Fischschwärmen oder in das Wildfreigehege und die Wiesen-Welten. Es warten unzählige Abenteuer in der Güstrower Wildnis und der Hund darf fast alle miterleben. Termine sind der 17. November und 15. Dezember sowie 2019 der 19. Januar, 16. Februar und 16. März.