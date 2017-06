Soziales Zentrum Güstrow-West : Alt und Jung sollen sich begegnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

Die neue Begegnungsstätte des DRK Güstrow im Bärstämmweg wird am Mittwoch, dem 7. Juni, erstmals für Besucher öffnen. Hier, im neuen im Sozialen Zentrum Güstrow-West, verbunden mit einer Kindertagesstätte, sollen Jung und Alt zusammen kommen und sich begegnen können. Die ältere Generation des Wohngebietes kann sich künftig im Bärstämmweg auch zum Spielen und zur sportlichen Betätigung treffen. „Wir bieten Aktivitäts-, Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten für Menschen in der nachberuflichen Phase“, sagt Karin Jarchow, die für die Koordination zuständig ist. Dabei sei die Förderung von ehrenamtlichem Engagement von großer Bedeutung. „Viele ältere Menschen entdecken erst im Ruhestand Fähigkeiten, zu deren Verwirklichung sie im Berufsleben keine Zeit hatten“, ist Karin Jarchow überzeugt.

Die Begegnungsstätte ist im Gebäude der Kita „Bärenhaus“ untergebracht – im Sockelgeschoss im Bärstämmweg 16. Sie befindet sich mitten im Wohngebiet und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Ein barrierefreier Zugang über Treppenlift oder Fahrstuhl ermöglicht es gehbehinderten Menschen, dabei zu sein. „Anwohner und Interessierte sind herzlich willkommen“, lädt Karin Jarchow ein.



Zumba, Gesang und Handarbeit

Erste Angebote in der Begegnungsstätte laufen jetzt an. Zusammen mit Kindern der Kita und von Senioren ist immer montags gemeinsames Singen angedacht. Interkulturelle Angebote gibt es jeden Dienstagnachmittag mit Gudrun Mucauque. Wer sich für das Fitness-Konzept „Zumba“ interessiert, ist mittwochs um 17.30 Uhr willkommen. Sanaa Saqer, die aus Syrien stammt, wird dieses sportliche Angebot leiten. Ihren Trainerschein absolvierte sie in Dubai und will damit etwas Schwung in die Begegnungsstätte bringen. Den Spielnachmittag organisiert Edelgard Steinfurth und Beate Wüst kümmert sich unter anderem um die sportliche Betätigung von Senioren dienstags um 9 Uhr. „Es sollen noch weitere Leiter für Angebote gefunden werden“, wünscht sich Karin Jarchow. Dabei dürfen die Senioren gern mitreden, welche Angebote ihnen gefallen würden. Ob Handarbeit, Kochen oder Filmabend – die Mitarbeiter sind für alles offen. Ideen und Vorschläge können Sie gern mitteilen. Anmeldungen für sämtliche Angebote nimmt Petra Froriep telefonisch unter 03843 27799833 entgegen.