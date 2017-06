Reinshagen : Alte Pfarrscheune bleibt erhalten

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

Die kleine Pfarrscheune nahe dem Ortseingang, von der Zeit schon arg ramponiert, soll bald ein Schmuckstück werden. Kirchgemeinde und Kommune gehen einen gemeinsamen Weg, um das zum Dorfensemble gehörende, wenn auch selbst nicht denkmalgerechte Haus zu erhalten. Es würde sonst wohl verfallen.

Hintergrund ist das starke Anwachsen der Kinderarbeit in dem Ortsteil von Lalendorf, bei der sich die Kirchgemeinde ganz besonders engagiert. „Die Räume im Pfarrhaus reichen dafür einfach nicht mehr aus“, erklärt Pastorin Friederike Jaeger. Das sieht auch die Kommune so und suchte nach einer Lösung im Zuge des Bodenordnungsverfahrens Vietgest, um ein Konstrukt ähnlich wie das Gemeinschaftsprojekt in Wattmannshagen auf die Beine zu stellen. Schließlich kann die Kommune, anders als die Kirchgemeinde, Fördermittel für die Sanierung des Gebäudes einwerben.

Herausgekommen ist im Kern eine Nutzungsvereinbarung: Für zwölf Jahre pachtet die Gemeinde Lalendorf von der Kirchgemeinde Reinshagen die Pfarrscheune. Vielfältigen Zwecken soll das Haus dienen, für Familien- und Trauerfeiern, kirchliche und Schulaktivitäten… Ein 90 Quadratmeter großer Raum soll entstehen, beheizbar und ausgestattet mit Küche und Sanitäranlagen – schlicht, multifunktional nutzbar. Mit Kosten in Höhe von rund 340 000 Euro ist die Investition veranschlagt.

Im Gegenzug musste die Kirchgemeinde aber die erforderlichen Eigenmittel für das Sanierungsvorhaben aufbringen, ohne dass die Kirche selbst etwas beisteuern könnte. So hätten sehr viele Menschen in den zwölf zur Kirchgemeinde gehörenden Dörfern beigetragen, um fristgerecht die aufgerufenen 85 000 Euro zusammenzubringen. Über die Resonanz freut sich Pastorin Jaeger riesig: „Spenden von 5 Euro angefangen bis zu fünfstelligen Beträgen hat es gegeben. Ein siebenjähriger Junge hat sogar sein Taschengeld gegeben. Nur drei Monate Zeit haben wir gehabt – und wir haben das Geld zusammenbekommen!“

Inzwischen laufe der Bauantrag, Ausschreibungen folgten. Für den Juli hofft Heide Holtz-Neuendorff auf den Baubeginn. Bauherr werde dann aber schon die Kommune sein, gibt die Vorsitzende des Kirchgemeinderates Auskunft und stellt eine „sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit der Gemeinde Lalendorf heraus. „Gerade für den ländlichen Raum ist es ja wichtig, dass man zusammenhält.“

Alle Wünsche jedoch können sich Kirch- und kommunale Gemeinde nicht – oder vielleicht besser: noch nicht – erfüllen. So sei die Kirchgemeinde auch nach der Komplettsanierung der Scheune gefordert, etwa wenn es um die Ausstattung des Raumes geht, die nicht im Finanzierungsplan steht, macht Pastorin Friederike Jaeger deutlich. Noch müsse die Küche eingerichtet werden, würden Tische und Stühle für den großen Raum benötigt, um mal die größeren Posten zu benennen. Und weil das die Kosten in die Höhe treiben würde, könne das Dach nicht wieder mit Reet gedeckt werden. Doch solle die Dachkonstruktion erhalten bleiben, erhofft sich die Pastorin und meint, dass nachfolgende Generationen das vielleicht ja mal nachholen könnten.

Eckhard Rosentreter

07.Jun.2017