Lohmen : Alte Schule wird zum Multifunktionshaus

Fördermittel da: Gemeinde will Anfang September mit der Innensanierung beginnen

von Jens Griesbach

15. August 2018, 05:00 Uhr

Die Alte Schule in Lohmen wird zu einem neuen Multifunktionshaus für die Gemeinde umgebaut. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Außensanierung des Gebäudes abgeschlossen wurde, kann es jetzt auch innen losgehen. „Die Fördermittel für die Innensanierung sind da“, freut sich Bürgermeister Bernd Dikau. Die insgesamt mehr als eine halbe Million Euro teure Baumaßnahme wird mit 75 Prozent gefördert. „Wir haben Montag die Vergabe der Bauleistungen beschlossen. Jetzt werden die Verträge gemacht und am 3. September sollen die Arbeiten beginnen“, informiert Lohmens Bürgermeister.

Mehr zum Thema Alte Schule wird saniert : Lohmen investiert kräftig

Die Innensanierung wird sich voraussichtlich über zwei Jahre hinziehen – dieses und nächstes Jahr. Neben Tischler- und Elektroarbeiten geht es auch um die Sanitär-, Heizung- und Lüftungsinstallation. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Lohmen sowie dem SV 90 Lohmen, die bereits in dem Gebäude untergekommen sind, soll vor allem der Hort in die Alte Schule einziehen. „Sie alle sollen das Gebäude gemeinsam nutzen“, sagt Dikau. Der Hort wird jedoch erst einziehen, wenn die Komplettsanierung abgeschlossen ist.

Hort-Spielplatz ausgeschrieben: kein Bewerber

Ein Problem gibt es noch mit der Sanierung der Außenanlagen. Hier geht es auch um einen Spielplatz für den Hort. „Wir haben diese Maßnahme ausgeschrieben, aber keiner hat sich beworben“, sagt Dikau. Jetzt will die Gemeinde diese Bauleistung noch einmal ausschreiben und hofft auf Bewerber.

Der Hort in Lohmen ist seit Jahren in der alten Turnhalle untergebracht. „Aber die Zahl der Hortkinder steigt und die alte Turnhalle ist sanierungsbedürftig“, sagt der Lohmener Bürgermeister. „Zudem lässt die Turnhalle keine Erweiterung zu.“ Deshalb sollen die Hortkinder nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in die Alte Schule umziehen. Dann wird hoffentlich auch der Spielplatz für sie fertig sein.