Lalendorf : Altes Heizhaus für junge Leute

Das ehemalige Heizhaus hinter der Sporthalle in Lalendorf soll saniert und aufgewertet werden. Neben Schule, Sporthalle, Sportplatz und Freizeitanlage könnte eine Begegnungsstätte das Ensemble abrunden. „Wir diskutieren schon lange darüber, aber es fehlte das Geld“, sagt Bürgermeister Reinhard Knaack. Jetzt beschloss die Gemeindevertretung das Vorhaben als Projekt bei der Leader-Aktionsgruppe des Landkreises einzureichen. Die Hoffnung: Eine Förderung im nächsten Jahr und die Einweihung 2019. Die Gemeinde kalkuliert maximal 300 000 Euro für das Vorhaben und will mit der Begegnungsstätte dem Jugendklub ein neues Domizil anbieten.

„Der Träger – das DRK – und die Gemeinde sind der Meinung, dass an der Freizeitanlage der richtige Platz für den Klub ist“, betont Knaack und erhofft sich Synergien, z.B. wenn es um die Schlüsselgewalt für die Freizeitanlage geht. Bisher nutzt der Hausmeistern einen Teil des Gebäudes. Außerdem hat der Sportverein, die KSG, hier ihr Sportlerheim. „Mit viel Herzblut und Engagement haben die Sportler in den 1990er-Jahren eine Hälfte des Gebäudes für sich hergerichtet“, berichtet der Bürgermeister. Damals sei man aber nicht an die Grundsubstanz gegangen. Finanziell sei das auch gar nicht möglich gewesen. Spätestens jetzt bestehe aber Handlungsbedarf, um die Bausubstanz zu erhalten. Dach, Fassade einschließlich Wärmedämmung, Fenster und Türen müssten dringend erneuert werden. „Ein Teil der Fenster ist noch aus DDR-Zeiten“, verdeutlicht Knaack die Situation.

Der einstimmig beschlossenen Projektantrag muss noch in dieser Woche eingereicht werden. Dann hofft Knaack, dass die Leader-Aktionsgruppe auf ihrer Sitzung im Juli das Projekt auf die Prioritätenliste 2018/19 setzt. Verpflichtet hat sich die Gemeinde, den Eigenanteil von zehn Prozent aufzubringen – nicht so einfach, wenn man in der Haushaltskonsolidierung steckt. DRK, KSG und der Förderverein der Nording Bulls hätten allerdings bereits Unterstützung signalisiert, freut sich der Bürgermeister und sieht alle Beteiligten als Gewinner, weil mit der Begegnungsstätte für alle ein Stück Zukunft gesichert wird.

von Regina Mai

erstellt am 29.Jun.2017 | 05:00 Uhr