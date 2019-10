Ernte-Extra : An wen erinnern uns diese Kartoffeln?

Merkwürdige Kartoffelernte in Rothspalk.

von Eckhard Rosentreter

25. Oktober 2019, 05:00 Uhr

„Wir haben eine gute Kartoffelernte und dabei auch einige lustige Exemplare“, schrieb Sitah Eisel zu ihren herzlichen Grüßen aus Rothspalk, die sie mit einem Ernte-Extra-Foto ergänzte. Haben auch Sie noch ein besonderes Ernte-Exemplar? Dann kommen Sie doch damit einfach in unsere Redaktion in die Domstraße 9 in Güstrow und zeigen es!