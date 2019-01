Karow : Auf der Spur der Fledermäuse

von Jens Griesbach

08. Januar 2019, 05:00 Uhr

Auf Exkursion zu den winterschlafenden Fledermäusen: Am Sonnabend, dem 12. Januar, findet dieser traditionelle Ausflug im Naturpark Nossentiner/ Schwinzer Heide statt. In diesem Jahr ist die ehemalige Munitionsfabrik in Malchow (Biestorf) Ziel der Exkursion. Unter Leitung der Fledermauskenner Martin Post und Ralf Koch werden die verschiedenen, gut gesicherten Bunkeranlagen aufgesucht und die winterschlafenden Fledermäuse gezählt.

Treff ist um 9.30 Uhr am Karower Meiler, der Naturparkverwaltung. Die Exkursion wird zirka drei Stunden dauern. Warme Kleidung, festes Schuhwerk und Taschenlampe sind mitzubringen. Informationen unter Telefon 038738/73900.