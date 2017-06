Unternehmerinnen : Auf Suche nach Gründerinnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv Jens Griesbach 1 von 1

Architektinnen, Steuerberaterinnen oder Geschäftsführerinnen – selbstbewusste Frauen, die sich mit Kraft und Erfahrung beruflich engagieren und gleichzeitig ihr Privat- und Familienleben managen. Diesen Frauen bietet der Interessenkreis der Unternehmerinnen Güstrow und Umgebung ein Forum, eine Plattform zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung und Beratung. „Wir sind kein Verein“, unterstreicht Initiatorin Gisela Thomas. „Wir verstehen uns als Zusammenschluss von Unternehmerinnen verschiedenster Fachrichtungen.“

Jüngst richtete der Interessenkreis seinen 107. Unternehmerinnen-Stammtisch in Güstrow aus. Acht dieser Stammtische versucht Gisela Thomas im Jahr zu organisieren. Bis zu 28 Unternehmerinnen treffen sich hier regelmäßig – immer zu anderen Themen. „Neben unternehmerischen Themen legen die Frauen besonders viel Wert auf gesundheitliche Aspekte“, sagt sie und macht damit auch einen Unterschied zu den Unternehmern deutlich. ‚Wir widmen uns der gesamten Unternehmerpersönlichkeit. Dazu gehört auch das Wohlbefinden.“



Familie und Job unter einen Hut bringen

Unternehmerinnen würden besonders viel Wert darauf legen, dass es ihnen gesundheitlich gut geht. Nur dann könnten sie auch im Job volle Leistung bringen, schildert Gisela Thomas. „Schließlich müssen Frauen Haushalt, Familie, Kinder und Job unter einen Hut bringen. Dieses Thema steht bei uns ganz oben. Dazu muss man sich austauschen“, sagt die 68-Jährige aus Dolgen am See. So stehen im Jahresplan der Stammtische neben steuerrechtlichen Themen auch Dinge wie „Entgiftungs- und Entschlackungskur in eigener Regie“ oder auch ein Seminar mit einem Heilpraktiker.

Engagierte Frauen gründeten am 19. November 2009 den Interessenkreis der Unternehmerinnen des Landkreises Güstrow, der nach der Kreisgebietsreform in „Interessenkreis der Unternehmerinnen Güstrow und Umgebung“ umbenannt wurde. Einzugsgebiet ist noch heute weitestgehend der Altkreis Güstrow. Der Interessenkreis ging hervor aus einem 2003 gegründeten Netzwerk der Unternehmerinnen des damaligen Landkreises. Unter der Devise „Gibst du mir – geb’ ich dir“ bauen Frauen aller Altersklassen und Branchen Geschäftsbeziehungen zum Zweck des Erfahrungsaustauschs auf. Neben dem Knüpfen neuer und Vertiefen bestehender Geschäftskontakte stehen die Weiterbildung und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt.

„Leider ist unser Interessenkreis noch immer nicht bekannt genug. Oftmals finden die Frauen nicht zu uns“, sagt Gisela Thomas. Sie wünscht sich mehr Gründerinnen als Mitglieder, „die von unserem Fachwissen profitieren können. Wir sind für Frauen immer offen“. Mehr Infos unter www. suse-online.de.



von Jens Griesbach

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr