Krakow am See : Bauausschuss tagt morgen

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Krakow am See treffen sich morgen Uhr zur konstituierenden Sitzung in der Teeküche im Dachgeschoss des Rathauses. Es sind ein Ausschussvorsitzender und sein Stellvertreter zu wählen. Außerdem steht das Projekt Feierhalle auf der Tagesordnung. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.