Güstrow : Beeindruckende Hobbykunst

Eine beeindruckende Schau der Laienkunst im Landkreis Rostock konnten Landrat Sebastian Constien und Güstrows Bürgermeister, Arne Schuldt, am Freitagabend in der Städtischen Galerie Wollhalle eröffnen. 111 Bürger aus dem Landkreis stellen ein besonders gelungenes Gemälde oder Foto, eine Grafik oder Plastik in einer gemeinsamen Exposition aus. Wer wollte, konnte dabei sein, niemand habe abgewiesen werden müssen, so Schuldt. Die Besucher sind jetzt aufgerufen, ihren Favoriten in den genannten vier Kategorien zu bestimmen. Die Sieger werden zur Finissage am 3. September ausgezeichnet.

Deutlich schwieriger als bei Personal- oder Themenausstellungen habe sich das Prozedere der Vorbereitung gestaltet, berichtet Kuratorin Iris Brüdgam. Über manches habe sie nach dem ersten Hängen mit ihrem Team eine Nacht drüber geschlafen – um doch noch etwas zu verändern. „Man will doch jedem, der hier ausstellt, gerecht werden“, sagt die Museumsmitarbeiterin. „Es ist ja auch immer eine Würdigung einer persönlichen Leistung“, stimmt Michael Kloß zu. Der Neu-Güstrower begleitete seine Braut Sandra Krischik, die mit einem Gemälde beteiligt ist, zur Vernissage. Ganz aufgeregt schaute sich Hermine Dobslaw um: Schließlich entdeckte die Sechsjährige ihren Bruder, gemalt vom Opa Christian Dobslaw aus Gülzow. „Manches“, das wollte Christine Müller (Güstrow) festgestellt wissen, „hat das Level der Laienkunst schon überschritten, toll! Es ist so schwierig, zu bewerten.“

Die Wollhalle ist mit dieser so besonderen Sommerausstellung bis zum 2. September – letzter Tag der Abgabe für das Besuchervotum zur Preisvergabe – täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:00 Uhr