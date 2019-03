prüzen : Beratung zum Brandschutz

von Onlineredaktion pett

05. März 2019, 18:57 Uhr

Volles Programm haben die Mitglieder der Gemeindevertretung Gülzow-Prüzen morgen Abend ab 18 Uhr im Gemeindehaus in Prüzen. Zum Beschluss liegt der Gemeindehaushalt für das laufende Jahr vor. Zu ändern ist die Benutzer- und Entgeltordnung für das Mehrzweckgebäude in Gülzow, zu ändern die Hundesteuersatzung der Gemeinde. Weiterhin beraten und beschließen die Gemeindevertreter über die Brandschutzbedarfsplanung. Darüber hinaus geht es um eine Bushaltestelle, die an der B104 in Prüzen errichtet werden soll. Das Vorhaben befindet sich erst in der Phase der Planung.