Güstrower Neujahrsempfang : Blauröcke dominieren Empfang

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 14.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Blau war die Modefarbe des Abends im Güstrower Bürgerhaus. Doch nicht etwa die schicken Roben der Damen bestimmten das Bild im Saal, auf der Empore und auf der Bühne, sondern die dunklen Uniformen der Feuerwehrleute. Arne Schuldt, Bürgermeister, und Andreas Ohm, Präsident der Stadtvertretung, luden zum traditionellen Neujahrsempfang. Den 150. Gründungstag, den die Freiwillige Feuerwehr Güstrow in diesem Jahr begeht, hatten sie als Motto des Abends ausgegeben. Und so war ein Großteil der rund 120 Kameraden der Güstrower Wehr zugegen – als Ehrengäste, als zu ehrende Gäste, als Mitwirkende oder als Balkongäste.

Eingestellt haben sich auch die Gastredner auf das Thema. Markus Paschen sowieso: Der Güstrower Wehrführer zeichnete in groben, aber einprägsamen Zügen die Geschichte der freiwilligen Güstrower Wehr seit ihrer Gründung am 16. Oktober 1868 und ihrer kurzzeitigen beruflichen und betrieblichen Pendants nach. Selbstverständlich widmete sich Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, „seinem“ Thema. Der oberste Feuerwehrmann Deutschlands dankte speziell jenen Arbeitgebern, die durch Freistellungen die ehrenamtliche Arbeit ihrer Mitarbeiter unterstützen. Und Ziebs brandmarkte zugleich, nämlich zuletzt wieder gehäufte Angriffe auf Retter im Einsatz: „Mir läuft die Galle über bei solchen Berichten!“ Ziebs rüttelt auf: „Die Politik kann nur den Rahmen bilden. Jetzt ist die Bevölkerung gefordert, sich vor ihre Feuerwehrleute zu stellen.“

Besondere Worte richtete Ingo Sander, Bürgermeister Kronshagens, an die Güstrower Wehr. Die hatte geholfen, als vor einem Jahr in der Partnergemeinde das Schlimmste passierte, was einer Wehr passieren kann: Das eigene Gerätehaus brannte wegen eines technischen Defektes vollständig ab, samt Ausrüstung. Doch innerhalb von 24 Stunden war die Kronshagener Wehr wieder einsatzbereit – auch Dank der Hilfe aus Güstrow. Gryfices Bürgermeister, Andrzej Szczygiel, wiederum lud Güstrower Wehrleute zu diversen Wettbewerben nach Polen ein.

Und geradezu selbstverständlich standen bei der zum Neujahrsempfang der Barlachstadt traditionellen Ehrung besonders verdienstvoller Güstrower Bürger zwei Feuerwehrleute auf der Bühne (SVZ berichtete bereits kurz). Dieter Hagemann war 20 Jahre lang Wehrführer der Stadt. Bereits mit 16 Jahren wurde er Feuerwehrmitglied, heute kümmert er sich als Seniorenbeauftragter des Landkreises um rund 1000 ältere Kameraden. Seit 30 Jahren ist Georg Theuermeister aktives Mitglied der Güstrower Wehr – als Löschmeister, und, bei Übungen oder wenn andere feiern, als schier unverwüstliches Mitglied der Feldküchenbesatzung. Am Freitagabend hatte Theuermeister übrigens frei: Fürs Kulinarische sorgten wie stets zum Neujahrsempfang Güstrower Gastronomen.