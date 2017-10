Schule am Inselsee Güstrow : Blinki-Eulen für Sicherheit im Straßenverkehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

Jetzt werden die knapp 100 Erstklässler der Schule am Inselsee in Güstrow noch besser auf ihrem morgendlichen Schulweg erkannt. Denn sie erhielten gestern jeder eine Blinki-Eule geschenkt. Die Eule am Schulranzen oder der Jacke befestigt – so wird dieses Geschenk seinen Sinn erfüllen. Schon einige Jahre wird diese Aktion von Fielmann begleitet. Dieses Mal überreichte Rabea Zwiky, stellvertretende Filialleiterin Güstrow, die leuchtenden Eulen in der Inselseeschule.

Das war eine Überraschung, als Eule Rosi als Aktionsmaskottchen gestern in Lebensgröße in der Aula der Schule auftauchte. Sie konnte gestreichelt und gedrückt werden – ganz nach Wunsch der Jungen und Mädchen, die davon Gebrauch machten. Die bunten Eulen in Kleinformat seien ein guter Anlass, um auch zu Hause oder im Unterricht noch einmal mit Kindern auf spielerische Weise über das Thema Sicherheit im Straßenverkehr zu sprechen, so Karsten Hamann, Präventionsberater der Polizeiinspektion Güstrow. „Wir unterstützen diese Aktion schon viele Jahre, damit Erstklässler auf ihrem Schulweg gut gesehen werden“, sagte Rabea Zwiky. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sei dies noch eine zusätzliche Sicherheit.

Zuerst aber hatte Karsten Hamann einige Fragen an die Erstklässler. Welche Kleidung sollte in der dunklen Jahreszeit bevorzugt werden? Wie geht man richtig über einen Fußgängerüberweg? Dass die Kinder die richtigen Antworten parat hatten zeigt, dass Karsten Hamann bereits in vielen Kindergärten unterwegs war. „Auch Eltern sind natürlich in die Pflicht genommen, aber wenn noch weitere Firmen oder Institutionen solche Präventionsmaßnahmen vornehmen würden, wäre das sehr gut“, sagt er.