Satow : Boßeln im Land

von svz.de

10. Februar 2019, 20:33 Uhr

Drei Stunden an der frischen Luft bewegen. Dabei Freunde wie Fremde treffen und auch noch in einen Wettstreit treten. Das alles bietet Boßeln. Der Verein Satower Land lädt dazu wieder am Sonntag, 17. Februar, ein. Der Wettbewerb ist Bestandteil des Programms „KulturReise Satower Land“ und war im Vorjahr aufgrund des Wetters ausgefallen. Nun gibt es einen neuen Anlauf, sagt Michaela A. Zerbel vom Vereinsvorstand. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz am Satower Hotel Weide.