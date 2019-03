Güstrow : Brötchentüten am Güstrower Bahnhof

Aktion zum Equal Pay Day am 18. März.

von Jens Griesbach

14. März 2019, 20:00 Uhr

Anlässlich des Equal Pay Days am 18. März fordert das Aktionsbündnis Equal Pay Day Mecklenburg-Vorpommern das Thema der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern verstärkt auf die politische Agenda zu setzen. Zahlreiche Aktionen – unter anderem in der Barlachstadt – sollen über den Wert und die Bewertung von männlicher und weiblicher Erwerbsarbeit aufklären, zur Diskussion anregen und zeigen: „Lohngerechtigkeit ist möglich, wenn wir bei der Bewertung von Arbeit die gleichen Maßstäbe ansetzen – für Mann und Frau“, sagt Lisanne Straka vom DGB Nord.

In Mecklenburg-Vorpommern finden an diesem Tag in Güstrow, Stralsund, Schwerin, Neubrandenburg, Rostock, Boizenburg, Wismar, Greifswald, Waren und der Mecklenburgischen Seenplatte Aktionen statt. Jutta Reinders vom DGB im Landkreis Rostock lädt am 18. März bereits um 6 Uhr auf den Bahnhofsvorplatz in Güstrow ein. Dabei werden Brötchentüten verteilt. Diese Tüten tragen den Slogan „…weil die Brötchen für Frauen und Männer gleich viel kosten!“ und sollen so auf die ungleiche Bezahlung der Geschlechter aufmerksam machen.