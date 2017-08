Erneuter Einsatz in Güstrow : Christian N. in Gewahrsam genommen

vergrößern 1 von 1 Foto: zvs 1 von 1

Im Fall des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat war für zwei bosnische Beschuldigte aus Güstrow Abschiebehaft durch das Amtsgericht Güstrow verhängt worden (wir berichteten). Bei dem auch am Verfahren beteiligten Christian N. liegt derzeit kein dringender Tatverdacht diesbezüglich vor. Im Kontaxt des Verfahrens wurden ihm aber dem Innenministerium zufolge neben den bereits bestehenden polizeilichen Maßnahmen für die Dauer der Hanse Sail Auflagen erteilt, sich nicht in Rostock aufzuhalten und einer regelmäßigen Meldepflicht bei der Polizei nachzukommen. Bei Verstößen gegen eine dieser Auflagen war ihm die Ingewahrsamnahme angedroht worden.

Nachdem er gegen die Meldepflicht bei der Polizei am Sonnabend verstoßen hatte, wurde er heute durch Kräfte der Landespolizei in seiner Wohnung aufgesucht und kurzzeitig in Gewahrsam genommen, teilt das Innenministerium mit. Er wurde auf Antrag der Ordnungsbehörde der Stadt Rostock dem Amtsgericht Güstrow zugeführt. Durch die Bereitschaftsrichterin wurde eine auf die Dauer der Hanse Sail bezogene Gewahrsamnahme bis einschließlich Sonntag angeordnet.

Die Auswertung der bei der Durchsuchung am 26. Juli sichergestellten Asservate dauert derzeit an. Die Gefährdungslage wird durch dass Bundes- und das Landeskriminalamt MV in diesem Fall kontinuierlich aktualisiert. Derzeit legen keine Erkenntnisse für eine mögliche Anschlagsgefahr in Mecklenburg-Vorpommern vor.

von zvs

erstellt am 12.Aug.2017 | 18:32 Uhr