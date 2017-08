Flughafenfest Rostock-Laage : Das schönste Bundesland von oben erleben

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Einen ganzen Tag lang den Flughafen Rostock-Laage live erleben. Das können die Besucher beim Flughafenfest am 16. September. Ein umfassendes Programm mit einer Flugzeugausstellung und Rundflügen mit einer Embraer 145 der bmi regional, ein Erlebnisbereich für Kinder und eine Reisemesse mit verschiedenen Ausstellern sind nur einige der spannenden Programmpunkte. Die Pforten des Flughafens stehen an diesem Tag von 10 und 18 Uhr offen.

Höhepunkt sind wieder die Rundflüge. Alle Passagiere erwartet ein zirka 45 Minuten dauernder Rundflug über Deutschlands schönstes Bundesland. Die geplante Flugroute führt je nach aktueller Witterung von Laage nach Rostock, dann über Warnemünde an der Ostseeküste entlang. Ab heute sind Tickets für die Rundflüge mit bmi regional in den Geschäftsstellen der Schweriner Volkszeitung in Güstrow sowie der Norddeutschen Neuesten Nachrichten in Rostock erhältlich.

„Das Flughafenfest ist eine Veranstaltung, die es Anwohnern ermöglicht, den Flughafen kennen zu lernen“, sagt Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage. „Es ist mittlerweile fester Bestandteil unseres Veranstaltungsprogramms am Flughafen. Ein Fest für die ganze Familie, das auch in diesem Jahr viele Neugierige zum Flughafen bringen soll.“ Sie verweist auch auf die neue Ausstellung im Terminal „Willkommen im Geschwader Steinhoff – Dienst für die 3. Dimension“, die Einblicke in technische und fliegerische Arbeitsabläufe des Geschwaders präsentiert.

Im Rahmen einer kleinen Flugzeugausstellung können vor Ort stationierte Fluggeräte besichtigt werden, wie zum Beispiel zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 sowie Ausbildungsmaschinen der am Flughafen etablierten Flugschule „Lufthansa Aviation Training“. Ferner stellt die Fluggesellschaft Germania ihr Flugprogramm ab Rostock-Laage für den kommenden Winter vor.

Für Unterhaltung sorgen unter anderem Auftritte der Laager Tanzgruppe, des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow und Interviews mit den Ausstellern. Auf Kinderschminken, Hüpfburg und Clownerie sowie eine Tombola können sich die kleinen Gäste freuen.

Der Eintritt zum Flughafenfest ist frei. Für die Anreise mit dem Auto stehen kostenfreie Parkplätze auf dem Gelände des Flughafens zur Verfügung. An diesem Tag werden Sonderbusse kostenfrei im Zwei-Stunden-Takt zwischen Rostock ZOB und dem Flughafen, sowie zwischen Güstrow und Flughafen pendeln. Informationen zu den jeweiligen Abfahrtzeiten der Busse unter www.rostock-airport.de.

Service

Tickets ab 89 Euro für die Rundflüge mit bmi regional beim Flughafenfest gibt es ab sofort:

SVZ-Geschäftsstelle Güstrow, Domstraße 9, Telefon 0 38 43/69 53 84 60, Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr

Kundencenter Rostock, Bergstraße 10, Telefon 03 81/491 16 87 53, Montag bis Freitag 9.30 bis 15.30 Uhr