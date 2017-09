Bürgermeisterwahl Güstrow : Deutlicher Vorsprung für Arne Schuldt

vergrößern 1 von 3 Foto: Jens Griesbach 1 von 3





von Jens Griesbach

erstellt am 25.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Erst gegen 23.15 Uhr stand am Sonntagabend das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Güstrow fest. Die Auszählung der Stimmen im Wahllokal im Awo-Seniorenpflegeheim hatte sich verzögert. Das vorläufige Endergebnis lautet: Arne Schuldt (parteilos) 73,6 Prozent. Schuldt bekam 11 223 Stimmen. Kevin Sell (parteilos) erreichte 26,4 Prozent und 4017 Stimmen. Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Güstrow lag bei 63,9 Prozent. Wahlberechtigt waren 24 525 Bürger.

Arne Schuldt hat die Wahl nach Auszählung aller 18 Stimmbezirke in der Stadt also deutlich gewonnen und bleibt für weitere sieben Jahre Bürgermeister. Eine seiner Hochburgen hat Schuldt im Wahllokal im Awo-Seniorenpflegeheim im Magdalenenluster Weg. Hier erhielt der 58-Jährige 80 Prozent der Stimmen. Ebenfalls gut schnitt Schuldt im Wahllokal in der Kita „Butzemannhaus“ in der Kastanienstraße ab. Hier kam er auf 75,5 Prozent. Auch die beiden Briefwahlbezirke konnte der alte und neue Güstrower Bürgermeister klar für sich entscheiden: einmal mit 77,5 Prozent, einmal mit 79,1 Prozent.

Schon am Wahlabend zeigten sich einige Beobachter überrascht vom guten Abschneiden des einzigen Gegenkandidaten. Der 28-jährige Kevin Sell konnte vor allem im Wahllokal in der DRK-Kita „Bärenhaus“ im Bärstämmweg punkten. Hier holte er mit 32,4 Prozent sein höchstes Ergebnis. Ebenfalls gut schnitt er in der Wossidloschule (31,9 Prozent) sowie im DRK-Seniorenzentrum (32 Prozent) ab. Gleichzeitig holte Schuldt im „Bärenhaus“ sein schlechtestes Ergebnis (67,6 Prozent).

Morgen um 16 Uhr tagt der Gemeindewahlausschuss im Fraktionsraum des Güstrower Rathauses, um endgültig festzustellen, wie viele Stimmen auf jeden Bewerber entfallen sind. Der Ausschuss legt dann auch offiziell fest, welcher Bewerber gewählt ist. Die Sitzung ist öffentlich.