Die Stadt hat er schon erkundet

Gabriel Möbius wird in der Landeskirchlichen Gemeinschaft am 23. September als Prediger eingeführt

von svz.de

18. September 2018, 12:00 Uhr

Im August zog Gabriel Möbius mit seiner Frau Helga und den drei Kindern von Ludwigslust nach Güstrow. Das hat seinen Grund. Der 46-Jährige ist Prediger und wird künftig in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Güstrow (LKG) im Grünen Winkel 5 Dienst tun. Am 23. September wird er in einem Gottesdienst, der um 15 Uhr beginnt, feierlich eingeführt.

Schon jetzt ist Gabriel Möbius in seinem Gemeindegebiet unterwegs. Dazu gehören Außenstellen in Krakow am See, in Linstow und in Bützow. Predigen, die Bibelstunde halten und gemeinsam mit der Gemeindepädagogin des Doms, Sarah Kerstan, die Jugendgruppe leiten – das sind nur einige der Aufgaben des 46-Jährigen. „Es ist ein Spagat, sich auf die unterschiedlichen Altersgruppen einzustellen. Nur wenn man im Kontakt mit den Menschen ist, weiß man, was sie bewegt“, lautet seine Devise.

Geboren in Weißenfels, lernte Gabriel Möbius zuerst Gärtner. Während seiner Ausbildung kam die Wende, anschließend absolvierte er seinen Zivildienst. Da er mit seiner Mutter, die als Gemeindepädagogin arbeitete, über Jahre eine Kinderfreizeit durchführte, merkte er, dass genau dies ihm große Freude bereitet. Mit dem Ziel, später mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, startete er folglich eine Ausbildung in der Bibelschule in Falkenberg.

Auch wenn er schließlich ein Prediger wurde – zuerst in Köthen und Dessau, später in Ludwigslust – versuchte der Familienvater immer auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weiter zu führen. So absolvierte er noch eine Zusatzausbildung, um Religionsunterricht zu geben und führt mehrere Kinder-Freizeiten im Jahr mit einem besonderen Konzept durch: Mit Hilfe von Lego-Steinen bringt er Kindern die Geschichten der Bibel nahe.

Über all die Jahre blieb die Liebe zum Gärtnern. Neben Wandern und Schwimmen sei das ein Hobby, das ihm auch helfe, den Kopf für seine Arbeit frei zu bekommen und neue Ideen und Gedanken zu entwickeln, sagt der neue Prediger.

Um in Güstrow heimisch zu werden und sich erst einmal besser auszukennen, hat Gabriel Möbius einen Stadtplan geschenkt bekommen. „Das ist ein gutes Gefühl, dass ich mich inzwischen ganz gut auskenne, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin“, sagt er. Sein Ankommen in der Gemeinde vergleicht er mit einem Bild. „Es ist so, als wenn man auf einen fahrenden Zug aufspringt, denn das Gemeindeleben hier lief ja schon vor meiner Ankunft“, so Gabriel Möbius. Darum wolle er in seinem ersten Jahr in der Barlachstadt vor allem hinhören und zuschauen, um die Mitglieder und Freunde der Gemeinde kennen zu lernen. Viel werde hier über Ehrenamt getan und da sei ihm wichtig, diese Mitarbeiter gut zu begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.