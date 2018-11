Diebe in Güstrow gefasst

von svz.de

12. November 2018, 10:23 Uhr

Die Güstrower Polizei konnte Sonnabend zwei mutmaßliche Diebe festnehmen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie sie gegen 17.20 Uhr in einer Drogerie am Güstrower Pferdemarkt einen Artikel einsteckten. Eine Mitarbeiterin sprach die beiden an, woraufhin sie zu fliehen versuchten. Eine weitere Mitarbeiterin stellte sich den Tatverdächtigen in den Weg und wurde zu Boden geschubst. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich durch Polizeikräfte und die Mithilfe aufmerksamer Zeugen vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Beide Tatverdächtige müssen sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten, so die Güstrower Polizei.