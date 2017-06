Kreismusikschule Güstrow : Durch 20 Jahre getanzt

vergrößern 1 von 2 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 2

Bunte Kostüme und farbenfrohe Bilder: Mit zwei großen Shows im Güstrower Theater feierte Tanzlehrerin Maria-Juliane Paschen ihr 20-jähriges Wirken an der Güstrower Kreismusikschule. Mit ihren Tanzschülern bot Maria-Juliane Paschen bei zwei jeweils einstündigen Veranstaltungen eine Rückschau auf zwei Jahrzehnte Tanzarbeit. Das Besondere: Auch zehn ehemalige Tanzschüler standen mit den jetzigen Tanzschülern auf der Bühne.

Unter anderem Katrin Lubowski-Krumm aus Laage, die wegen ihrer Kinder Pausen einlegte. „Ich bin zwar wieder aktiv dabei, kann aber die Trainingseinheiten nicht einhalten. Dafür fehlt die Zeit“, erzählt sie. Aber für diesen Höhepunkt hatte sich die 37-Jährige Zeit genommen und es nicht bereut. „Es war schön, mit denen auf der Bühne zu stehen, mit denen ich zum Teil angefangen habe“, sagte die zweifache Mutter, die schon seit über 30 Jahren tanzt.

So war unter anderem das Ballett Fantasie von 2005, die Ouvertüre zu den vier Jahreszeiten aus 2012/13 und ein Ausschnitt aus der Güstrow-Revue „Hallo.Klein Paris.Hallo“ von 2005 zu sehen. Auch die Jubilarin selbst, die mittlerweile seit 20 Jahren die Tanzgeschichte der Kreismusikschule Güstrow schreibt, tanzte mit. Maria-Juliane Paschen schaut froh auf die Jahre ihres Einsatzes in Güstrow zurück. Woran sie sich besonders gern erinnert, kann sie gar nicht sagen. „Ich erinnere mich an alles und das erstaunliche ist, dass sich auch die Tanzmäuse an alles erinnern“, sagt die Tanzpädagogin.

In der zweiten Show unter dem Motto „Bilder einer Vorstellung“ zeigten 61 jetzige Tanzschüler, was sie in diesem Jahr einstudiert haben. Hierfür wurden ebenso Ausschnitte aus Aufführungen der vergangenen Jahre hervor geholt. Angefangen vom Märchenballett „Schneekönigin“ von 2006 und „Dornröschen“, das 2004/05 auf dem Plan stand, ging es weiter mit Träumereien. Durch alle Bilder führten die beiden Absolventinnen, die damit ihre 14- bzw. 15-jährige Tanzausbildung bei Maria-Juliane Paschen in Güstrow beenden werden: Luisa Lüth und Valentina Prange. Luisa Lüth tanzte im „Schneewittchen“ die Titelrolle und Valentina Prange stellte die Schneekönigin dar. Für beide war diese Reise durch die Jahre also auch noch einmal ein Rückblick auf die Zeit mit ihrer Tanzpädagogin.

Für Maria-Juliane Paschen jedoch geht die Arbeit weiter. Sie wird weiterhin passende Choreographien erarbeiten, das kulturelle Leben Güstrows mit ihrer Arbeit bereichern und den Kindern und Jugendlichen Freude am Tanzen erhalten. Ulrike Bennöhr als Leiterin der Kreismusikschule hob den unermüdlichen Fleiß und die Kreativität der Tanzpädagogin hervor und dankte ihr für ihre bisherige Arbeit.

Die Güstrower dürfen sich freuen, was die Tanzpädagogin in den nächsten Jahren auf die Bühne bringen wird. Denn diese Tradition will Maria-Juliane Paschen beibehalten.