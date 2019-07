Güstrow : Ein Blick hinter die Kulissen

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Güstrower Ernst-Barlach-Theater lädt am Donnerstag zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Besichtigt werden kann der renovierte Backstage-Bereich, die Künstlerkantine, der Orchestergraben und das Garderobenhaus. In den vergangenen Jahren hat der Landkreis rund 600 000 Euro in das Theatergebäude investiert. Hausmeister Markus Warnick zeigt gerne wie das Geld investiert wurde. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Theaterkantine im Keller, die über den Bühneneingang vom Franz-Parr-Platz zu erreichen ist.