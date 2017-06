Sanierung : Ein Haus wird wieder zwei

vergrößern 1 von 2 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 2

Reges Baugeschehen ist seit ein paar Tagen in dem großen Eckhaus Am Berge 2 zur Baustraße hin zu beobachten. Der inzwischen gestorbene Denkmalpfleger Jürgen Höhnke hatte vor wenigen Jahren, kurz vor seinem Tod, dieses zweigeschossige Fachwerk-Traufenhaus an so markanter Stelle als eines der ganz wichtigen unter den gefährdetsten Häusern in der Güstrower Altstadt klassifiziert.

Der Bürgermeister der Barlachstadt höchstpersönlich will dem Einzeldenkmal jetzt wieder eine Zukunft geben. Nach einer ausgeschlagenen Erbschaft war das Gebäude herrenlos geworden und schließlich Anfang der 2000er-Jahre in Besitz der Stadt gefallen. Bei mehrfacher Ausschreibung hatte sich erwiesen, dass ohne Fördermittelzusage wohl niemand es riskieren würde, das heruntergekommene und ziemlich verbaute Haus zu erwerben und denkmalgerecht herzurichten. Zuletzt sei er als einziger Bewerber einer öffentlichen Ausschreibung verblieben, erinnert Arne Schuldt.

Der Aus- und Umbau von Am Berge 2 wird ein echtes Familienunternehmen. Schließlich liegt es nahe, dass Ehefrau Gabi als Architektin und Tochter Frieda, die ebenfalls Architektur studiert hat und in der Bürogemeinschaft „BauARTen“ angestellt ist, die Bauleitplanung übernehmen. „Wir wollen so viel Fachwerk wie möglich retten“, sagt Gabi Schuldt. Ein nicht leichtes Unterfangen, wie ein Blick ins weitgehend entkernte Haus offenbart. Eine Schwammsanierung ist bereits abgeschlossen, dabei „verschwand“ die Giebelwand zum Nachbarhaus an der Mühlenstraße komplett. Man wisse bei solch einem Bau ja nie, aber die Architektin denkt, dass man das Gröbste in dieser Hinsicht nun bewältigt hat. Alte Türen hätten sie schon vorab sichergestellt.

Apropos Türen: Eine neue, zweite wird das Haus auf der Front Am Berge bekommen. Damit wollen die Eigentümer die frühere Zweiteilung wiederherstellen, die mit einem „Knick“ im klassizistischen Fassadenvorbau immer noch erkennbar ist. So sollen optisch zwei Stadthäuser, ineinander verzahnt, jedoch mit separatem Eingang für je eine Mietpartei entstehen.

Ein Hof soll künftigen Bewohnern zugänglich sein, nur muss der wegen früherer Bausünden recht klein geraten. Als ein gewisser Ausgleich werde auf einem Zwischenbau zur Baustraße hin eine Terrasse errichtet. Das nachträglich errichtete ehemalige Durchfahrtshaus, das es wohl war, sei Bestandteil des Flurstückes. Es werde derzeit abgerissen und dann komplett neu aufgebaut, erläutert Gabi Schuldt.

Besonders erwähnenswert an dem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – mit möglicherweise auch schon früheren Teilen – errichteten Einzeldenkmal ist das beeindruckende Mansarddach. Unter dem betrieben in der Historie einst die Schmiede Ernst Friedrich und nachfolgend Carl Friedrich Schroeder ihr Handwerk. Nach rund 100 Jahren im Besitz der Schroeder-Familie folgten später im Adressbuch der Stadt u.a. Schlachtermeister und Schuhmacher, Barbiere, Schneider, Seiler.

Arne Schuldt möchte dem Haus die Bezeichnung „Alte Schmiede“ geben. „Es ist doch schön, wenn historisch interessante Gebäude auch namentlich einen historischen Bezug finden“, denkt der neue Eigentümer. Bis Ende des kommenden Jahres, so hofft er, könnten vielleicht die Mieter einziehen.

