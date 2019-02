Feuerwehr Krakow am See : „Ein paar Schränke sind noch frei“

Die drei Ortsfeuerwehren der Stadt Krakow am See blicken auf das Jahr 2018 zurück.

von Caroline Weißert

25. Februar 2019, 05:00 Uhr

Mit insgesamt 114 Alarmierungen – 57 Bränden, 48 technischen Hilfeleistungen und sechs Gefahrgut-Einsätzen – war 2018 eines der einsatzreichsten Jahre der Feuerwehren Krakow am See, Charlottenthal und Bellin, die sich am Freitagabend zu ihrer Jahreshauptversammlung im Atrium der Schule Krakow am See zusammenfanden.

„Natürlich wird jeder die hohe Einsatzzahl mit dem außerordentlich heißen Sommer in Zusammenhang bringen. In der Tat waren wir im Sommer aber eher selten mit Feld- und Flurbränden beschäftigt“, resümiert Wehrführer Remo Schmecht. Die Monate März und April seien mit 48 Einsätzen besonders arbeitsreich gewesen. Schäden durch Sturm und Schnee hätten die 110 aktiven Kameraden in dieser Zeit besonders gefordert. „Am intensivsten waren der Wohnhausbrand in der Wilhelm Pieck Straße am 23. Januar sowie der Ammoniak-Austritt in der Molkerei Bützow im April und der Busunfall auf der A19 am 16. August“, gibt Remo Schmecht einen Einblick.

Ein wesentliches Problem der Wehren sei jedoch der Rückgang der Kräfteverfügbarkeit am Tage. „Das bereitet unserer Wehr zunehmend Sorge“, sagt Schmecht. Knapp die Hälfte aller Einsätze seien werktags zwischen 6 und 18 Uhr gefahren worden – eine Tagesalarmbereitschaft sei daher unerlässlich, betont Schmecht. Auch zwei Löschwasserentnahmestellen kritisiert der Wehrführer. Die Teiche in Klein Grabow und Steinbeck seien aus Feuerwehrsicht schlichtweg nicht nutzbar – ein großes Problem. Positiv bewertet Remo Schmecht indes die Mitgliederzahlen. „Ich freue mich, dass wir nicht mit einem Mitgliederrückgang zu kämpfen haben“, sagt der Wehrführer und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ein paar Schränke sind bei uns noch frei.“