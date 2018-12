Krakow am See : Ein Unfall – zwei Flebben weg

von svz.de

12. Dezember 2018, 20:46 Uhr

An der verengten Stelle der L37 zwischen Krakow am See und Charlottenthal passierte am Dienstagabend wieder ein Verkehrsunfall. Die 33-jährige Fahrerin eines Nissan hatte gewartet, um einen entgegen kommenden Ford passieren zu lassen. Der touchierte jedoch bei der Vorbeifahrt den Nissan, so dass die Außenspiegel beschädigt wurden. Sachschaden: etwa 900 Euro. Außergewöhnlich war bei diesem Unfall das, was folgte: Es blieb nämlich fraglich, wer den Ford gefahren hat. Dazu gab es unterschiedliche Angaben. Beide Insassen des Ford, ein 71-jähriger Mann und eine 69-jährige Frau, waren alkoholisiert: bei Atemalkoholtests 1,4 bzw. 0,7 Promille. Auf richterliche Anordnung wurden beide einer Blutentnahme unterzogen und die Führerscheine beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs läuft.